В Киеве легковушка на пешеходном переходе сбила насмерть мужчину. Фото

В Святошинском районе Киева легковушка на скорости сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм потерпевший погиб на месте аварии.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, авария произошла 17 августа около 13:00 на проспекте Академика Палладина.

"Полицейские предварительно установили, что 32-летний водитель автомобиля Ford превысил скорость и наехал на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство, а водитель легковушки задержан. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области во вторник, 15 августа, Hyundai на большой скорости протаранил Skoda, после чего обе машины вылетели на обочину, сбив электроопору. В результате ДТП погиб водитель Skoda, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 17 августа, на Дарницком мосту произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП образовалась большая пробка в сторону правого берега столицы.

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