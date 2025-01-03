В Киевской области поезд сбил насмерть жительницу столицы. Подробности трагедии

В Барышевской общине Киевской области поезд сбил жительницу столицы. К сожалению, от полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе и полиции Киевщины. Обстоятельства и причины трагического случая установят правоохранители.

"Вчера, 2 января, поезд сообщением "Харьков-Киев" совершил наезд на 65-летнюю жительницу столицы, которая находилась на железнодорожных путях. Полиции о происшествии сообщила сотрудница станции. Машинист поезда применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека, возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Фастове Киевской области грузовой электропоезд сбил шедшего по пути мужчину. От полученных травм потерпевший погиб на месте – врачи констатировали его смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, в Глевасе Киевской области электропоезд сбил находящегося на железнодорожном пути парня. К сожалению, от полученных травм 22-летний потерпевший погиб на месте.

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