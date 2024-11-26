В Киевской области грузовой поезд сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии

В Фастове Киевской области грузовой электропоезд сбил мужчину, который шел по пути. От полученных травм последний погиб на месте – врачи констатировали его смерть.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

"25 ноября около 20:45 под колеса грузового электропоезда сообщением Казатин – Мироновка попал 48-летний мужчина. Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм местный житель погиб на месте", – говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, в результате которого погиб человек, открыто уголовное производство.

Напомним, в Буче Киевской области поезд сбил 21-летнюю девушку. По предварительной информации, она была в наушниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 4 сентября, между станциями Буча и Ирпень поезд сбил мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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