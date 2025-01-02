В Киевской области поезд сбил насмерть 22-летнего парня. Подробности, фото и видео

В Глевасе Киевской области электропоезд сбил парня, который находился на железнодорожном пути. К сожалению, от полученных травм 22-летний потерпевший погиб на месте.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины трагического случая установят следователи.

По словам правоохранителей, 1 января, около 13:00, им поступило сообщение от дежурного по станции об инциденте вблизи железнодорожного переезда в Глевасе.

"Полицейские предварительно установили, что поезд сообщением Киев-Варшава совершил наезд на молодого человека, который находился на железнодорожных путях. От полученных травм 22-летний потерпевший скончался на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта открыто уголовное производство.

Напомним, в Фастове Киевской области грузовой электропоезд сбил шедшего по пути мужчину. От полученных травм потерпевший погиб на месте – врачи констатировали его смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сообщением Чоп-Киев сбил мужчину. От полученных травм последний погиб на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!