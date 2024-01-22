В Киевской области племянник во время ссоры убил дядю: подробности преступления. Фото

В селе Трилесы Киевской области племянник во время конфликта ударил ножом в спину собственного дядю. От полученных травм последний скончался, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"В селе Трилесы Фастовского района во время распития алкогольных напитков между мужчиной и его племянником возник конфликт. Обидчик схватил нож и нанес родственнику два удара в спину. От полученных травм 59-летний мужчина погиб на месте происшествия. После чего злоумышленник скрылся с места совершения преступления", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника нашли и задержали по месту жительства. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области ранее судимый мужчина во время конфликта ударил товарища топором по голове. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе полицейские задержали женщину, пытавшуюся убить бывшего мужа. Во время ссоры она выстрелила ему в голову из пистолета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!