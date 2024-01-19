В Киеве женщина во время ссоры выстрелила в голову бывшему любимому. Фото

В Соломенском районе полицейские задержали женщину, пытавшуюся убить бывшего мужчину. Во время ссоры она выстрелила ему в голову из пистолета.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы.

"Событие произошло на прошлой неделе. Прохожие стали свидетелями конфликта между мужчиной и женщиной, во время которого злоумышленница получила пистолет травматического действия, дважды выстрелила из него в сторону мужчины и скрылась с места происшествия. Одна пуля попала в голову потерпевшему и свидетели вызвали на место происшествия скорую и сотрудников полиции", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшему врачи оказали необходимую помощь, а правоохранители установили личность нападающей. Ею оказалась 28-летняя киевлянка, которая недавно находилась в близких отношениях с 53-летним потерпевшим. Злоумышленницу нашли и задержали, а пистолет травматического действия изъят. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области ранее судимый мужчина во время конфликта ударил товарища топором по голове. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева ранее судимый мужчина во время конфликта ударом ножа убил товарища. После этого он забрал его вещи и скрылся с места происшествия.

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