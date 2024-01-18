В Киевской области рецидивист во время конфликта ударом топора по голове убил знакомого

В Обуховском районе Киевской области в ранее судимый мужчина во время конфликта ударил товарища топором по голове. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"На днях на спецлинию "102" обратился озабоченный мужчина и сообщил, что нашел знакомого без признаков жизни. Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что на теле 44-летнего владельца дома имеются проникающие ранения. Полицейские оперативно разоблачили обидчика. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель, друживший с потерпевшим", – рассказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что во время употреблении алкоголя между друзьями возник конфликт. Не сдержав свою ярость, гость трижды ударил владельца домовладения топором по голове. От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице суд вынес приговор киевлянину, который деревянной битой нанес тяжкие телесные повреждения 66-летнему мужчине. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

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