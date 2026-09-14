В Киевской области пассажирский поезд сбил насмерть жительницу столицы. Подробности трагедии

В Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сбил пожилую женщину. К сожалению, пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от дежурной сотрудницы о том, что на станции Вишняки Фастовского района была смертельно травмирована жительница столицы. Предварительно следователи установили, что пассажирский поезд маршрута "Киев-Рахов" сбил 83-летнюю женщину.

"Известно, что она переходила железнодорожные пути. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

Главные истории дня

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

В Белоцерковском районе Киевской области электричка сбила на станции велосипедиста, который пересекал железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего юношу. К сожалению, от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

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