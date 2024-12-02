В Киевской области пассажирский поезд сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии

В Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сообщением Чоп-Киев сбил мужчину. От полученных травм последний погиб на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установит следствие.

"Вчера, 1 декабря, около 7:30, на перегоне Боярка-Вишневое пассажирский поезд Чоп-Киев сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее смерть человека, возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Киевской области в сентябре между станциями Буча и Ирпень поезд сбил мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастове Киевской области грузовой электропоезд сбил мужчину, который шел по пути. От полученных травм потерпевший погиб на месте – врачи констатировали его смерть.

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