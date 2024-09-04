Под Киевом поезд сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии

В Киевской области в среду, 4 сентября, между станциями "Буча" и "Ирпень" поезд сбил мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

По словам правоохранителей, 4 сентября около 8:30 между железнодорожными станциями "Буча" и "Ирпень" под колеса электропоезда попал 23-летний местный житель.

"Машинист заметил человека на путях, однако экстренное торможение не помогло избежать столкновения. Предварительно установлено, что погибший 23-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, игнорируя как появление поезда, так и звуковые сигналы машиниста. От полученных травм мужчина погиб на месте", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта открыто уголовное производство.

Напомним, в Буче Киевской области поезд сбил 21-летнюю девушку. По предварительной информации она была в наушниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину. От полученных травм житель региона на месте погиб.

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