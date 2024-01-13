В Киевской области мужчина во время конфликта одним ударом ножа убил знакомого. Фото

В городе Кагарлык Киевской области мужчина во время ссоры ударил ножом знакомого. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"Событие произошло в частном доме города Кагарлык. Правоохранители установили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Во время стычки злоумышленник схватил нож и нанес смертельный удар в область грудной клетки", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали 39-летнего злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в селе Ольшаница Киевской области местный житель решил отомстить и деревянной палкой избил до смерти пенсионера. Злоумышленник продолжал избивать пожилого мужчину по голове, даже когда тот упал на пол.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева мужчина, которого судят за разбой и грабеж, во время конфликта ударил ножом прохожего, а затем скрылся с места преступления. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

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