В Киевской области мужчина решил отомстить и палкой избил до смерти пенсионера. Фото

В селе Ольшаница Киевской области местный житель решил отомстить и деревянной палкой забил до смерти пенсионера. Злоумышленник продолжал избивать пожилого мужчину по голове, даже когда тот упал на пол.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"В селе Ольшаница 29-летний мужчина, мотивируясь местью, пришел в дом, где находился его оппонент. В дальнейшем фигурант стал избивать пожилого мужчину деревянной палкой по голове. Потом стащил находящегося без сознания на пол, где продолжал наносить удары кулаками и ногами по голове и телу. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника, жителя Белой Церкви, нашли и задержали – он признался в совершении преступления. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, открыто уголовное производство, задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Яготине Киевской области мужчина во время конфликта жестоко избил жену. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева мужчина во время ссоры несколько раз ударил ножом оппонента. После этого злоумышленник скрылся и прятался от стражей порядка в канализационном колодце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!