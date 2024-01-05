Уже судят за разбой и грабеж: в Киеве задержан рецидивист, который из-за конфликта едва не убил прохожего. Фото

В Дарницком районе Киева мужчина, которого судят за разбой и грабеж, во время конфликта ударил ножом прохожего, а затем скрылся с места преступления. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что возле заброшенного здания по улице Архитектора Вербицкого работник муниципальной охраны обнаружил мужчину с колото-резаной раной.

"Полицейские выяснили, что между прохожими внезапно возник конфликт, во время которого нападающий режущим предметом ударил пострадавшего в грудь и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно нашли и задержали злоумышленника – им оказался 19-летний киевлянин, ранее судимый за кражу. Кроме того, сейчас его судят о совершении разбойного нападения и грабежа. Нападавшему сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Ольшаница Киевской области местный житель решил отомстить и деревянной палкой избил до смерти пенсионера. Злоумышленник продолжал избивать пожилого мужчину по голове, даже когда тот упал на пол.

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