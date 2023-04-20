В Киевской области мужчина в церкви похитил деньги из благотворительного ящика и крест священника. Видео

В Обуховском районе Киевской области задержали мужчину, который может быть причастен к краже в церкви. Злоумышленник ворвался в храм, похитил деньги из благотворительного ящика и крест священника.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"18 апреля в милицию поступило сообщение от настоятеля храма о том, что неизвестный похитил деньги из благотворительного ящика, крест священника и электроинструменты. Полицейские установили, что вор проник в здание путем разбиения окна на втором этаже", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители нашли и задержали предполагаемого преступника – им оказался 20-летний житель города Украинка. По факту кражи, совершенной во время военного положения, открыто уголовное производство.

Напомним, в Броварах Киевской области правоохранители на "горячем" задержали двух ранее судимых мужчин, пытавшихся обокрасть церковь. Они хотели вынести генератор стоимостью более 60 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный повредил и пытался украсть 3D-миниатюру фонтана Архистратига Михаила. Она была установлена в парке "Владимирская горка".

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