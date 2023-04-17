В Киеве неизвестный повредил и пытался украсть 3D-миниатюру фонтана Архистратига Михаила. Фото

В Киеве неизвестный повредил 3D-миниатюру фонтана Архистратига Михаила. Она была установлена в парке "Владимирская горка".

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до 8 лет лишения свободы.

"К столичным правоохранителям поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе неизвестный повредил 3D-миниатюру фонтана Архистратига Михаила. Злоумышленник отломал ее часть и пытался украсть. После этого он ее выбросил и скрылся. Сейчас деталь фонтана находится у правоохранителей", – рассказали в полиции.

По факту покушения на кражу открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Следует отметить, что 3D-миниатюру фонтана Архистратига Михаила с рельефными тактильными табличками для людей с нарушениями зрения открыли в парке "Владимирская горка" в октябре 2021 года.

Напомним, в Броварах Киевской области правоохранители на "горячем" задержали двух ранее судимых мужчин, пытавшихся обокрасть церковь. Они хотели вынести генератор стоимостью более 60 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на одной из самых популярных локаций ВДНХ, Урбан-парке, произошла кража. Неизвестные забрали оборудование и кабели на минимум 100 тысяч гривен.

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