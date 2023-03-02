В Киевской области двое рецидивистов пытались украсть из церкви генератор. Фото

В Броварах Киевской области правоохранители на "горячем" задержали двух ранее судимых мужчин, пытавшихся обокрасть церковь. Они хотели вынести генератор стоимостью более 60 тысяч гривен

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

"В Броварах двое мужчин пытались завладеть находившимся на территории церкви генератором. Злоумышленников заметил неравнодушный гражданин, который сообщил правоохранителям о краже. Одного полицейские задержали на месте совершения преступления, а впоследствии и его сообщник", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленниками оказались двое жителей Броварского района, в возрасте 36 и 37 лет, которые уже раньше привлекались к уголовной ответственности. Стоимость генератора составляет более 60 тысяч гривен. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику Киевской таможни. Имея доступ на склады ведомства, он за два года похитил товаров более чем на 40 млн гривен.

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