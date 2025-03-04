В Киевской области мужчина убил брата и пытался скрыть преступление. Подробности дела и фото

В Боярке Киевской области ссора между родственниками закончилась жестоким убийством. Мужчина, по информации следствия, во время конфликта руками и палкой избил до смерти старшего брата.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась местная жительница с уведомлением о том, что обнаружила тело умершего брата ее мужа.

"Следователи установили, что по месту своего проживания в Боярке братья совместно распивали алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, во время которого младший родственник нанес телесные повреждения руками, ногами и деревянной палкой старшему брату. В результате полученных травм 53-летний пострадавший сразу умер", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленник пытался скрыть следы преступления – для этого спрятал тело умершего во второй комнате, прикрыв его одеялом.

Полицейские задержали 49-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, убил товарища. Во время конфликта он ножом нанес другу смертельное ранение, а затем спокойно пошел домой.

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