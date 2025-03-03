В Киеве ссора между гостем и владельцем квартиры закончилась убийством. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, убил товарища. Во время конфликта он ножом нанес второе смертельное ранение, а затем спокойно пошел домой.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, событие произошло в начале декабря прошлого года. Тогда они получили сообщение от медиков о том, что у одного дома в Оболонском районе обнаружили мужчину с ножевым ранением живота, который во время оказания помощи скончался.

"На месте происшествия правоохранители установили, что погибший – 53-летний житель многоэтажки, возле которой его нашли. Выяснилось, что в тот вечер потерпевший пригласил к себе в гости на застолье товарища, проживающего в этом же доме. Во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость ударил хозяина ножом в живот, после чего вернулся в свою квартиру", – рассказали в пресс-службе.

Раненый мужчина, борясь за свою жизнь, вышел на улицу, чтобы позвать на помощь. Без сознания его нашла соседка, которая сразу же вызвала скорую. Однако, несмотря на усилия врачей, раненый скончался. Полицейские задержали 66-летнего нападавшего.

Следствие по факту умышленного убийства завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, причастен к убийству. Тело погибшего обнаружили на трамвайных путях в Подольском районе.

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