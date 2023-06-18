В Киевской области мужчина, представившись другим человеком, украл дорогую посылку. Фото

В Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Якобы, он представился другим человеком и угнал электросамокат из почтового отделения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

"Злоумышленник во время получения посылки с новеньким электросамокатом сообщил кассиру, что перед оплатой желает осуществить осмотр. Впоследствии правонарушитель воспользовался возможностью, что за ним никто не следит, и скрылся с места, прихватив неоплаченную посылку. 42-летнего подозреваемого задержали правоохранители", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что злоумышленник представился другим человеком, для того чтобы получить посылку. По факту мошенничества открыто уголовное производство.

Напомним, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который обманул граждан более чем на 880 тысяч гривен. Злоумышленник за вознаграждение обещал трудоустроить украинцев в Европе, а после получения денег – исчезал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве. Муж присваивал благотворительные взносы украинцев на помощь ВСУ, используя видео известного фонда.

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