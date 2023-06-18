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В Киевской области мужчина, представившись другим человеком, украл дорогую посылку. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
9,1 т.
Злоумышленника оперативно нашли и задержали

В Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Якобы, он представился другим человеком и угнал электросамокат из почтового отделения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

"Злоумышленник во время получения посылки с новеньким электросамокатом сообщил кассиру, что перед оплатой желает осуществить осмотр. Впоследствии правонарушитель воспользовался возможностью, что за ним никто не следит, и скрылся с места, прихватив неоплаченную посылку. 42-летнего подозреваемого задержали правоохранители", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской области мужчина, представившись другим человеком, украл дорогую посылку. Фото

В полиции добавили, что злоумышленник представился другим человеком, для того чтобы получить посылку. По факту мошенничества открыто уголовное производство.

В Киевской области мужчина, представившись другим человеком, украл дорогую посылку. Фото

Напомним, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который обманул граждан более чем на 880 тысяч гривен. Злоумышленник за вознаграждение обещал трудоустроить украинцев в Европе, а после получения денег – исчезал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве. Муж присваивал благотворительные взносы украинцев на помощь ВСУ, используя видео известного фонда.

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