На Киевщине задержали мошенника, который обманул украинцев с трудоустройством в Европе на более 880 тыс. грн. Фото

Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который обманул граждан более чем на 880 тысяч гривен. Злоумышленник за вознаграждение обещал трудоустроить украинцев в Европе, а после получения денег – исчезал.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, организатор регистрировал юридических лиц на подставных людей, затем создал собственные веб-сайты https://workhub2018.com.ua/ и https://e-work.com.ua/ и координировал "работу" других участников мошеннической схемы .

Для работы своего "бизнеса" мужчина использовал общество с ограниченной ответственностью, которое, в частности, имитировало предоставление услуг по работе за рубежом.

"Далее он подобрал менеджеров по работе с клиентами. Заказчики находили объявления на веб-сайтах и вносили подписку в сумме от 8 до 18 тыс. гривен с человека. "Сотрудники" компании уверяли клиентов, что договор обязательно будет выполнен и высылали договор несуществующих сделок о согласовании условий для ознакомления и подписания. Общая сумма, которая была перечислена злоумышленнику на несколько его компаний, составляет более 880 тысяч гривен. В настоящее время следствием собраны доказательства совершения преступлений в отношении 67 потерпевших", – рассказали в полиции.

Правоохранители предполагают, что пострадавших от действий мошенника может быть значительно больше, а сумма нанесенного ущерба может достигать нескольких миллионов гривен. Злоумышленника, уроженца Запорожской области, 1996 года рождения, проживавшего на Киевщине, задержали и сообщили ему о подозрении в мошенничестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали семейную пару, подозреваемую в мошенничестве. Предварительно, супруги создали фейковые интернет-магазины из разных аккаунтов и обманули покупателей на сумму около 100 тысяч гривен.

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