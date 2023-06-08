Полицейские Киева разоблачили мошенника: используя видео известного фонда, "собирал" деньги на ВСУ. Фото

В Киеве правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина присваивал благотворительные взносы украинцев на помощь ВСУ, используя видео известного фонда.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили организатора-псевдоволонтера, который обманывал граждан под предлогом сбора денег на нужды ВСУ. Злоумышленник зарегистрировал личный YouTube-канал, с помощью которого и занимался мошенничеством.

"Для достижения своей цели он использовал нарезки видеоматериалов из официальных источников, в частности видео известного благотворительного фонда и публикации канала одной из штурмовых бригад ВСУ. В дальнейшем преступник на видеохостинге YouTube публиковал сделанные им фейковые видеоматериалы. В реквизитах для "благотворительного взноса военнослужащим" указывал собственные банковские счета", – рассказали в пресс-службе.

На эти счета граждане переводили средства, желая помочь ВСУ. Полицейские установили троих пострадавших. Однако, по оперативным данным, количество обманутых может составить около двух тысяч. Взоноcы были разные – от 1 гривни до 800. Общая сумма, которая была перечислена мужчине, может составлять более 710 тысяч гривен.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, злоумышленник использовал нарезки видео Фонда Притулы.

Во время обысков у злоумышленника, жителя Николаевской области, 1996 года рождения, нашли и изъяли более 25 тысяч гривен, 9500 долларов США. А также мобильные телефоны, банковские карты, на которые осуществлялся перевод "благотворительных" средств, и технику. По факту мошенничества начато уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который обманул граждан более чем на 880 тысяч гривен. Злоумышленник за вознаграждение обещал трудоустроить украинцев в Европе, а после получения денег – исчезал.

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