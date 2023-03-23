В Киевской области мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки. Фото

В Ирпене Киевской области местный житель открыл стрельбу на балконе многоэтажного дома. Во время обысков у него обнаружили пистолет и холодное оружие.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратились жители Ирпеня с сообщением о стрельбе во дворе многоквартирного дома.

"Правоохранители выяснили, что выстрелы с балкона совершил житель одной из квартир на 8 этаже. 43-летнего мужчину разыскали недалеко от места жительства. У стрелка обнаружили стартовый пистолет и холодное оружие. Злоумышленник еще и пытался оказывать злостное неповиновение законному распорядителю", – рассказали в полиции.

По факту хулиганства возбуждено уголовное производство. Кроме того, на злоумышленника составили админпротокол за злостное неповиновение законному распоряжению полицейского (штраф до 255 гривен или административный арест сроком до 15 суток).

Напомним, в Белой Церкви Киевской области 25-летний парень набросился на двоих детей, пытаясь нанести им вред. Когда за несовершеннолетних вступился прохожий, правонарушитель начал стрелять.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Чепылиевка Киевской области в воскресенье, 26 февраля, мужчина во время ссоры прострелил ногу своей жене. Со своей стороны пострадавшая пыталась защитить сожителя и заявила стражам порядка, что ранила себя сама.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!