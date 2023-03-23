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В Киевской области мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки. Фото

Олег Тимченко
Криминал
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Злоумышленника оперативно нашли и задержали

В Ирпене Киевской области местный житель открыл стрельбу на балконе многоэтажного дома. Во время обысков у него обнаружили пистолет и холодное оружие.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратились жители Ирпеня с сообщением о стрельбе во дворе многоквартирного дома.

"Правоохранители выяснили, что выстрелы с балкона совершил житель одной из квартир на 8 этаже. 43-летнего мужчину разыскали недалеко от места жительства. У стрелка обнаружили стартовый пистолет и холодное оружие. Злоумышленник еще и пытался оказывать злостное неповиновение законному распорядителю", – рассказали в полиции.

В Киевской области мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки. Фото

По факту хулиганства возбуждено уголовное производство. Кроме того, на злоумышленника составили админпротокол за злостное неповиновение законному распоряжению полицейского (штраф до 255 гривен или административный арест сроком до 15 суток).

В Киевской области мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки. Фото

Напомним, в Белой Церкви Киевской области 25-летний парень набросился на двоих детей, пытаясь нанести им вред. Когда за несовершеннолетних вступился прохожий, правонарушитель начал стрелять.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Чепылиевка Киевской области в воскресенье, 26 февраля, мужчина во время ссоры прострелил ногу своей жене. Со своей стороны пострадавшая пыталась защитить сожителя и заявила стражам порядка, что ранила себя сама.

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