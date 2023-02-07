На Киевщине мужчина напал на детей, а затем стрелял в прохожего. Видео

В Белой Церкви Киевской области 25-летний парень набросился на двоих детей, пытаясь нанести им вред. Когда за несовершеннолетних вступился прохожий, правонарушитель стал стрелять.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Злоумышленнику грозит до 7 лет заключения (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Белой Церкви задержали 25-летнего хулигана, который сначала бросился на двоих малолетних, пытался нанести детям вред. Когда же прохожий вступился за несовершеннолетних, нападавший открыл стрельбу. Пострадавший получил ранение руки, еще одна пуля просто чудом не травмировала ногу, а повредила гаджет, который находился в кармане мужчины", – рассказал Небытов.

Генерал полиции уточнил, что правоохранители оперативно задержали злоумышленника и доставили его в СИЗО. По факту действий стрелка открыто уголовное производство.

"Благодарю граждан за то, что не остались в стороне, а вступились за 12-летних детей. Полицейским же благодарен за оперативную реакцию и разоблачение преступника. Безопасность детей была и остается для нас приоритетом", – добавил Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева задержали мужчину, который из пневматического оружия несколько раз выстрелил в знакомую, катающуюся на роликах. Злоумышленник в момент инцидента был пьян.

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