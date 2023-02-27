На Киевщине мужчина во время ссоры подстрелил жену: полиции потерпевшая заявила, что сама себя ранила

В селе Чепилиевка Киевской области в воскресенье, 26 февраля, мужчина во время ссоры прострелил ногу своей жене. Со своей стороны пострадавшая пыталась защитить сожителя и заявила правоохранителям, что ранила себя сама.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"Выстрел в ногу из ружья. 26 февраля, почти в 19:00, в полицию обратилась сама потерпевшая, которая сообщила, что случайно прострелила себе ногу. Полицейские выехали в Чепилиевку и выяснили, что повреждение 26-летней потерпевшей нанес ее муж во время ссоры", – рассказали в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области 25-летний парень набросился на двоих детей, пытаясь нанести им вред. Когда за несовершеннолетних вступился прохожий, правонарушитель начал стрелять.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали злоумышленника, открывшего стрельбу во дворе многоэтажки. Мужчине вроде бы не понравилось, как водитель припарковал авто и тогда он начал стрелять в сторону автолюбителя.

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