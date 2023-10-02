На Киевщине задержали мужчину, который пригласил женщину на свидание, а затем связал и ограбил. Видео

Правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к грабежу. В Глевахе Киевской области житель Белоцерковщины пригласил женщину на свидание, связал руки, похитил сумку и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам стражей порядка, 46-летняя жительница Днепропетровщины познакомилась с мужчиной в интернет-сети, а в дальнейшем они решили встретиться.

"Во время свидания в поселке Глеваха злоумышленник узнал, что у женщины при себе есть 400 евро. Поэтому он предложил прогуляться по лесопосадке. Связав шнурком потерпевшей руки, фигурант похитил сумку и скрылся", – рассказали в полиции.

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Правоохранителям понадобилось меньше суток, чтобы установить личность злоумышленника и задержать – им оказался 37-летний житель Белоцерковщины. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, и похищения официальных документов, возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева задержан ранее судимый мужчина, который может быть причастен к краже. Он в роддоме похитил у беременной женщины телефон и деньги.

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