В Киеве задержали россиянина-рецидивиста, который, угрожая ножом, ограбил аптеку. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении рецидивисту-гражданину РФ, совершившему разбойное нападение на аптеку. Злоумышленник угрожая ножом отобрал у фармацевта почти 10 тысяч гривен и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, летом прошлого года к ним поступило заявление от работницы аптеки, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал у нее из кассы деньги.

"Фармацевт рассказала, что нападающий был в темной спортивной одежде с капюшоном, медицинской маске на лице и резиновых перчатках. Он разбил защитное стекло и под угрозой ножа приказал женщине отдать наличные деньги. Получив почти 10 тысяч гривен он скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Недавно скриминалисты выяснили, что коллеги из полиции Киевщины задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на ломбард в Вышгороде. Он действовал по аналогичной схеме, а именно под угрозой ножа забрал золотые изделия и деньги.

"Мы назначили ряд экспертиз, которые подтвердили причастностью фигуранта к совершению уголовного правонарушения. Кроме этого, нарушителя узнала потерпевшая", – добавили в полиции.

Нарушителем оказался 40-летний россиянин, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Задержанному сообщили о подозрении по факту разбоя, совершенного в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Морозовка Киевской области ранее судимый мужчина в помещении почтового отделения ударил работницу и забрал посылку. После этого грабитель скрылся с места преступления.

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