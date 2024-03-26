В Киевской области мужчина ломом забил до смерти знакомого, а тело закопал во дворе. Подробности дела

В Бучанском районе Киевской области мужчина во время конфликта металлическим ломом забил насмерть знакомого. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник закопал тело убитого у себя во дворе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"По данным следствия, житель Бучанского района распивал совместно со своим знакомым спиртом напитки. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого владелец дома схватил металлический лом и нанес потерпевшему более 9 ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте", – рассказали в пресс-службе.

На следующий день, чтобы скрыть убийство, злоумышленник выкопал в своем дворе яму и зарыл в ней тело. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который тяжело травмировал бабушку своей сожительницы. Во время конфликта он ударил пожилую женщину ножом, а затем скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд признал виновным мужчину, который во время конфликта несколько раз ударил таксиста ножом в участок шеи, а затем камнем бил по голове. После этого злоумышленник еще и ограбил потерпевшего.

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