Едва не убил пенсионерку: в Киеве мужчина с ножом напал на бабушку своей сожительницы. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который тяжело травмировал бабушку своей сожительницы. Во время конфликта он ударил пожилую женщину ножом, а затем скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение от врачей экстренной медицинской помощи о том, что в квартире в Днепровском районе они обнаружили женщину с ножевыми ранениями. На месте происшествия было установлено, что потерпевшая получила тяжелые ранения в результате конфликта с сожителем своей внучки.

"Мужчина вернулся домой под хмельком и начал выяснять отношения с пенсионеркой, пытаясь выгнать ее из квартиры. Когда владелица дома отказалась уйти, злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им потерпевшую. После совершенного нападавший скрылся, а внучка вызвала "скорую" и полицию", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы задержали нападающего, правоохранителям понадобилось 30 минут – им оказался 38-летний уроженец Сумщины. Медики госпитализировали пострадавшую с проникающим колото-резаным ранением – сейчас она находится под наблюдением врачей.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области возле развлекательного заведения подросток ударил ножом 14-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

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