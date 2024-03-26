Едва не убил таксиста и ограбил его: суд вынес приговор киевлянину. Подробности дела

В Киевской области суд признал виновным мужчину, который во время конфликта несколько раз ударил таксиста ножом в область шеи, а затем камнем бил по голове. После этого злоумышленник еще и ограбил потерпевшего.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Следующие 11 лет осужденный проведет за решеткой.

"Прокуроры в суде доказали, что в августе 2021 вблизи г. Вишневое между 19-летним пассажиром и 36-летним водителем такси возник конфликт. После остановки автомобиля мужчины продолжили выяснять отношения на обочине дороги. Между ними началась потасовка, в ходе которой мужчина нанес 2 удара ножом в область шеи пострадавшего. После этого он взял камень и нанес им многочисленные удары по голове", – рассказали в пресс-службе.

Когда злоумышленник увидел, что таксист находится без сознания, он забрал кошелек и другие личные вещи потерпевшего, а затем скрылся с места преступления.

Суд признал виновным жителя Киева в покушении на умышленное убийство и разбойное нападение. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имуществу. Также суд обязал осужденного возместить потерпевшему 530 тысяч гривен имущественного и морального ущерба.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который тяжело травмировал бабушку своей сожительницы. Во время конфликта он ударил пожилую женщину ножом, а затем скрылся.

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