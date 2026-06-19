В Киевской области легковой автомобиль сбил 3-летнего мальчика: ребёнка госпитализировали. Подробности ДТП и фото

В Фастовском районе Киевской области легковой автомобиль сбил 3-летнего мальчика. Ребёнка с травмами срочно госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло в четверг, 18 июня, в 17:53 в селе Мотовиловка Киевской области.

По предварительным данным полиции, 36-летняя водительница автомобиля Opel ехала по улице населенного пункта, когда на проезжую часть внезапно выбежал 3-летний мальчик – она не успела затормозить, в результате чего машина сбила малыша.

"В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями был доставлен в больницу", – уточнили в пресс-службе.

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По факту ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области водитель Nissan устроил тройное ДТП, в результате которого есть погибший, а среди пострадавших — – ь ребенок. Как выяснилось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева, по информации следствия, водитель ВАЗ нарушил ПДД, столкнулся с BMW, который отбросило на пешехода. К сожалению, мужчина, пересекавший дорогу по велосипедному переходу, скончался от полученных травм.

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