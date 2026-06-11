В центре Киева BMW после столкновения с ВАЗ сбил насмерть пешехода. Подробности ДТП и фото

В Печерском районе Киева, по информации следствия, водитель ВАЗ нарушил ПДД, столкнулся с BMW, который отбросило на пешехода. К сожалению, мужчина который пересекал дорогу по велосипедному переезду, от полученных травм скончался.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, смертельное ДТП произошло вечером среды, 10 июня, на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой.

Предварительной следователями установлено, что 35-летний водитель ВАЗ во время выполнения поворота налево не пропустил BMW, в результате чего машины столкнулись. Последнее авто после этого в неуправляемом состоянии сбило 49-летнего мужчину, который пересекал дорогу по велосипедному переезду.

Главные истории дня

"От полученных травм пострадавший (пешеход. – Ред.) умер в карете скорой медицинской помощи", – добавили в полиции.

Следователи главка полиции Киева задержали водителя ВАЗ – в момент ДТП он был трезв. По факту смертельной аварии начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области водитель Nissan устроил тройное ДТП, в результате которого есть погибший, а среди пострадавших – ребенок. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!