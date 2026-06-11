В центре Киева BMW после столкновения с ВАЗ сбил насмерть пешехода. Подробности ДТП и фото
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В Печерском районе Киева, по информации следствия, водитель ВАЗ нарушил ПДД, столкнулся с BMW, который отбросило на пешехода. К сожалению, мужчина который пересекал дорогу по велосипедному переезду, от полученных травм скончался.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.
Что известно
По словам правоохранителей, смертельное ДТП произошло вечером среды, 10 июня, на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой.
Предварительной следователями установлено, что 35-летний водитель ВАЗ во время выполнения поворота налево не пропустил BMW, в результате чего машины столкнулись. Последнее авто после этого в неуправляемом состоянии сбило 49-летнего мужчину, который пересекал дорогу по велосипедному переезду.
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"От полученных травм пострадавший (пешеход. – Ред.) умер в карете скорой медицинской помощи", – добавили в полиции.
Следователи главка полиции Киева задержали водителя ВАЗ – в момент ДТП он был трезв. По факту смертельной аварии начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области водитель Nissan устроил тройное ДТП, в результате которого есть погибший, а среди пострадавших – ребенок. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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