Под Киевом пьяный водитель устроил массовое ДТП: есть погибший, среди пострадавших – ребенок. Фото и подробности

В Обуховском районе Киевской области водитель Nissan устроил тройное ДТП, в результате которого есть погибший, а среди пострадавших – ребенок. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях, вблизи села Ходосовка, в направлении автодороги "Киев-Знаменка" произошло ДТП. Предварительно было установлено, что 43-летний водитель Nissan не справился с управлением и на скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Tesla и Toyota.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, в результате ДТП 37-летний пассажир Nissan умер в карете скорой. Водитель и 14-летняя пассажирка данного автомобиля с телесными повреждениями госпитализированы", – добавили в пресс-службе.

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В полиции уточнили, что по результатам медицинского освидетельствования в крови водителя Nissan обнаружено 2,13 промилле алкоголя.

По данному факту начато досудебное расследование (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), а виновника ДТП задержали и сообщили ему о подозрении. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева во вторник, 9 июня, произошло ДТП с участием автомобиля полиции и двух легковушек. В результате столкновения машин образовалась небольшая пробка.

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