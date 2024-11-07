В Киеве семейный конфликт закончился жестоким убийством. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил жену. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом в грудь и шею.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, от жительницы Подольского района поступила информация о том, что ночью из квартиры соседей слышны были крики, а утром она обнаружила тело знакомой без признаков жизни.

"Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Установлено, что ночью супруги распивали алкогольные напитки. Между супругами возник конфликт на бытовой почве, в результате чего мужчина кухонным ножом несколько раз ударил женщину в грудь и шею. От полученных телесных повреждений 42-летняя киевлянка скончалась на месте", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника нашли и задержали в течение двух часов – им оказался 42-летний киевлянин. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, чуть не убил жителя города. Злоумышленник подошел с друзьями к потерпевшему, спровоцировал конфликт, во время которого ударил оппонента ножом и скрылся.

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