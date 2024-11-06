Едва не убил мужчину, а затем изменил внешность, чтобы избежать ответственности: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, чуть не убил жителя города. Злоумышленник подошел с друзьями к потерпевшему, спровоцировал конфликт, во время которого ударил оппонента ножом и скрылся.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет тюремного заключения.

По словам правоохранителей, на днях поздно вечером поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о госпитализации мужчины с ножевым ранением. По предварительной информации, пострадавший – 22-летний киевлянин, получил ранения на улице Анны Ахматовой.

Правоохранители опросили свидетелей происшествия и выяснили, что ранения мужчина получил во время драки. Врачи госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение, а полицейские оперативно разыскали и задержали 27-летнего подозреваемого.

"Было установлено, что вечером на улице потерпевший общался с друзьями. К ним подошли трое неизвестных, спровоцировали конфликт и драку, в результате которой нападавший ударил мужчину ножом в грудь и вместе с друзьями скрылись с места преступления. Во время неотложного обыска по месту жительства подозреваемого у мужчины изъяли доказательства, указывающие на причастность к совершению правонарушения. Кроме того, нападающий пытался скрываться от следствия и изменил внешность, побрив бороду и волосы на голове", – добавили в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения без содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастове Киевской области между двумя друзьями возник конфликт, во время которого один из них ударил другого ножом в грудь. Пострадавшего экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!