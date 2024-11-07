В Киевской области хлебовоз сбил насмерть пенсионерку. Подробности смертельного ДТП и фото

В городе Березань в Киевской области хлебовоз наехал на 76-летнюю женщину. К сожалению, от полученных травм пенсионерка погибла на месте ДТП

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

"В среду, 6 ноября, около 10.00 на одной из улиц города Березань произошла авария. Предварительно правоохранители установили, что 43-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину. К сожалению, от полученных травм 76-летняя потерпевшая скончалась на месте", – рассказали в пресс-службе.

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство (часть 2 статьи 286 УКУ). Виновному грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в Броварах Киевской области во время движения у прицепа легкового автомобиля оторвалось колесо и задело 4-летнюю девочку. Ребенка оперативно госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Audi, который, по информации следствия, находился за рулем под хмельком, во время комендантского часа протаранил припаркованную машину военного. В результате ДТП пострадали два человека.

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