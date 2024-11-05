Под Киевом у прицепа легкового авто оторвалось колесо и травмировало маленькую девочку. Подробности ДТП и фото

В Броварах Киевской области во время движения у прицепа легкового автомобиля оторвалось колесо и задело 4-летнюю девочку. Ребенка оперативно госпитализировали в больницу.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

"ДТП в Броварах, в котором пострадала 4-летняя девочка. Предварительно правоохранители установили, что во время движения у прицепа автомобиля Ford оторвалось выкатившееся на тротуар колесо и зацепило малолетнего ребенка, который гулял с мамой", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего ребенка вместе с матерью в больницу привезли неравнодушные граждане, ставшие свидетелями аварии. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 УКУ. Виновному грозит штраф до 85 тысяч гривен либо исправительные работы сроком до двух лет, либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Audi, который, по информации следствия, находился за рулем под хмельком, во время комендантского часа протаранил припаркованную машину военного. В результате ДТП пострадали два человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!