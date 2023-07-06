В Киевской области фермер открыл огонь из карабина из-за изъятия агротехники. Фото

В селе Свитанок Киевской области в четверг, 6 июля, произошла стрельба. Предварительно, огонь из нарезного карабина открыл местный фермер.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"В селе Свитанок фермер открыл огонь. 6 июля в 7:40 на территорию одного из фермерских хозяйств Цибловского общества прибыли исполнители решения по изъятию агротехники, за которую 57-летний фермер не оплатил средства. В ответ на действия частных исполнителей правонарушитель открыл огонь из нарезного карабина. Пострадавшие отсутствуют", – сообщили в пресс-службе.

В настоящее время правонарушитель задержан, а оружие изъято. Полицейские производят первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее в городе Коломыя Ивано-Франковской области 43-летний мужчина устроил стрельбу в многоквартирном доме. По ходатайству прокуратуры дебошира арестовали

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 26 июня в одном из спортивных залов Ивано-Франковска произошла стрельба. В результате инцидента один из его посетителей получил тяжкие телесные повреждения.

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