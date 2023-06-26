В Ивано-Франковске произошла стрельба: неизвестный снайпер ранил мужчину в спортзале. Фото

Днем 26 июня в одном из спортивных залов Ивано-Франковска произошла стрельба. В результате инцидента один из его посетителей получил тяжкие телесные повреждения.

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Об этом сообщил с места происшествия начальник областной полиции Сергей Беспалько, пишет местное издание GALKA. Отмечается, что выстрел был произведен снайпером из, вероятно, крыши одного из окрестных домов. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты. К поискам подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции.

Заметим, что, судя по фото, зал, в котором произошел инцидент, это Hazard Gym, который связывают с украинским стронгменом и нардепом от партии "Слуга народа" Василием Вирастюком. Указанное заведение уже оказывалось в центре скандала в марте 2023 года из-за "проявления бытовой гомофобии", писали украинские СМИ.

Тогда в спортзале разместили табличку, где сообщалось, что спортивный инвентарь за собой могут не убирать "беременные женщины и люди нетрадиционной сексуальной ориентации". Одна из посетительниц обратилась к руководству с просьбой снять ее и сказала, что это гомофобия, но ей отказали, сказав, что это просто их право, и что они не видят ничего обидного.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в городе Коломыя Ивано-Франковской области 43-летний мужчина устроил стрельбу в многоквартирном доме. По ходатайству прокуратуры дебошира арестовали;

– в марте в Ивано-Франковске офицер воинской части избил солдата срочной службы. В ДБР подтвердили, что это не первый случай издевательства офицера над подчиненным в этой воинской части.

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