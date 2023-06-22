Устроил стрельбу в многоэтажке: на Прикарпатье задержали пьяного дебошира, ему светит 7 лет тюрьмы. Фото

В городе Коломыя Ивано-Франковской области 43-летний мужчина устроил стрельбу в многоквартирном доме. По ходатайству прокуратуры дебошира арестовали.

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Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Отмечается, что злоумышленник стрелял в многоэтажке, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина хотел продолжить употреблять алкоголь и ворвался для этого в квартиру своих соседей. Там он устроил конфликт, угрожал физической расправой и оскорблял хозяйку.

После этого правонарушитель вышел в подъезд, где несколько раз выстрелил из пистолета в направлении двери потерпевшей. К счастью, никто из людей в результате стрельбы не пострадал.

Стрелка задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину подозревают в хулиганстве и нарушении неприкосновенности жилья (ч.4 ст.296 и ч.1 ст.162 УК Украины).

За этот поступок ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня в городе Рени Одесской области произошел инцидент со стрельбой во время вручения повестки – работник территориального центра комплектования и социальной поддержки открыл огонь в воздух. На следующий день эта скандальная история, произошедшая на местном рынке, получила продолжение.

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