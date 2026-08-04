В Киевской области электричка сбила насмерть 15-летнего мотоциклиста. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области электричка сбила 15-летнего мотоциклиста, который оказался на железнодорожных путях. К сожалению, подросток скончался на месте происшествия от полученных травм.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в понедельник, 3 августа, около 19:50 к ним поступило сообщение от медиков о том, что на железнодорожных путях вблизи села Новоселки Кагарлыкской территориальной общины погиб подросток.

"Предварительно правоохранители установили, что 15-летний парень, управляя мотоциклом LIFAN, на переезде через железнодорожные пути не уступил дорогу электропоезду, следовавшему по маршруту Киев-Мироновка, в результате чего произошло столкновение", – сообщили в пресс-службе.

Главные истории дня

К сожалению, в результате аварии молодой человек получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

В Белоцерковском районе Киевской области электричка сбила на станции велосипедиста, который пересекал железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего юношу. К сожалению, от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

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