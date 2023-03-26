В Киевской области двое парней избили подростка и угрожали убийством из-за пароля к телефону. Фото

В Борисполе в Киевской области двое местных парней напали на несовершеннолетнего. Они избили подростка и, угрожая убийством, требовали у потерпевшего пароли к телефону и банковскому приложению.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, предварительно было установлено, что 18-летний житель Борисполя предложил знакомому 17-летнему парню ограбить прохожего.

"На одной из улиц города в темное время суток, правонарушители догнали прохожего, 16-летнего парня, и начали бить его. Злоумышленники завладели мобильным телефоном и кейсом к беспроводным наушникам. Затем нападавшие требовали у потерпевшего пароли к телефону и банковскому приложению, при этом угрожали ему убийством", – рассказали в полиции.

Злоумышленников оперативно обнаружили и задержали. Им сообщили о подозрении в разбое, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Суд избрал 18-летнему задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к разбою. Угрожая оружием в отделении банка он требовал у кассира деньги, а затем, пытаясь скрыться, выстрелил в посетителя учреждения.

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