В Киевской области бухгалтер воинской части безосновательно насчитал солдату 20 млн грн

Главный бухгалтер одной из воинских частей Киевской области безосновательно насчитал 20 миллионов гривен солдату. Мужчине сообщили о подозрении.

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Об этом рассказали в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый безосновательно провел начисление и выплату дополнительного денежного вознаграждения старшему солдату этой части в размере 20 млн грн, чем причинил ущерб государству на указанную сумму", – рассказали в прокуратуре.

Начальнику финансово-экономической службы – главному бухгалтеру воинской части по факту умышленного неисполнения своих служебных обязанностей в условиях военного положения сообщили о подозрении. Кроме того, незаконно перечисленные средства в размере 20 млн грн уже возвращены на счета воинской части.

Напомним, осенью 2022 года был заключен контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину приехали "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные", к тому же втрое дороже.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сообщили о подозрении директору столичного предприятия, заработавшему 25 млн грн на форме для ВСУ. Военные получили 3 тысячи единиц одежды, которая не отвечает техническим условиям Минобороны Украины и не может использоваться по назначению.

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