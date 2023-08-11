Минобороны закупило летние куртки для воинов по цене зимних: расследование

Министерство обороны Украины осенью 2022 заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину приехали "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" и по втрое более дорогой цене.

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Об этом идет речь в расследовании ZN.UA. По информации издания, эту сделку связывают с уже задержанным экс-заместителем министра обороны Вячеславом Шаповаловым.

По данным журналистов-расследователей, осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia hava araçlari на поставку зимней одежды по вполне приемлемой цене – по 86 долларов за куртку. Для сравнения, другой поставщик из Болгарии вез для Минобороны из Китая куртки по 95 дол. Но проблема в том, что из Турции действительно ехали не зимние куртки, а летние.

"По нашим данным, средний вес китайских курток был два килограмма. А турецкой — 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летним жакетиком и зимней теплой курткой", – говорится в расследовании.

В распоряжении расследователей есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Как видно в документах, общая стоимость 4900 курток сначала указана как 142 000 долларов, а впоследствии – 421 000 долларов. Сами же куртки по дороге между турецкой и украинской таможнями превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные". Соответственно цена за них выросла с 29 до 86 долларов за штуку.

Как отмечают журналисты, маржа осталась на турецкой фирме Vector avia hava araçlari, принадлежащей украинцу Роману Плетневу из Запорожья.

В судебном реестре есть данные об уголовном производстве по этой одежде. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз установил, что "поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветровозащитные зимние и штаны ветровозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению".

А зимняя одежда, которая ехала в Украину по другому договору №VV2022-М1708, границу в Молдове пересекала с документами 27 500 долларов за партию, а границу в Украине – уже за 367 500 долларов. Несмотря на это, куртки из этой партии уже продаются на OLX.

Как отмечено в расследовании, Минобороны также втридорога покупало шлемы для бойцов. Журналисты утверждают, что ведомство заказало и оплатило товар, который по документам числился как шлемы PASGT производства США с уровнем защиты NIJ III. На самом же деле это были шлемы с более низким уровнем защиты NIJ 2. При этом, как сообщало издание "Наши деньги", в прошлом году Минобороны имело контракты на эти шлемы в том числе по цене 348 и 468 дол. Между тем, именно министерство и его госпредприятие Спецтехноэкспорт импортировали шлемы по цене от 132 до 293 дол. за единицу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 февраля Госбюро расследований объявило о подозрениях трем чиновникам Минобороны, которые отвечали за закупки для армии, среди них был и Шаповалов. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, последнего подозревают в лоббировании договоров о закупке продуктов по завышенным ценам, а также в причастности к закупкам бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

Скандал по поводу закупок продуктов питания для нужд армейцев вспыхнул, когда журналисты обнародовали одно из заключенных соглашений по поставке продовольствия в тыловые части ВСУ. Цены в сделке вдвое или трижды превышали рыночные и цены в аналогичных сделках Госпогранслужбы. Через несколько дней после этого Шаповалов подал в отставку,

2 февраля суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову. Его отправили в СИЗО сроком два месяца и с возможностью выйти под залог в размере более 400 миллионов гривен.

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