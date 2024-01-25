Заработал 25 млн. грн. на некачественной форме для ВСУ: в Киеве сообщили о подозрении директору предприятия. Фото

В Киеве сообщили о подозрении директору столичного предприятия, заработавшему 25 млн грн форме для ВСУ. Военные получили 3 тысячи единиц одежды, которая не отвечает техническим условиям Минобороны Украины и не может использоваться по назначению.

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Об этом рассказали в пресс-службах Национальной полиции Украины и Офиса генпрокурора Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Установлено, что между одной из киевских воинских частей и предприятием был заключен договор на закупку 3 000 единиц военной одежды. Подрядчик должен обеспечить военных форменной одеждой на общую сумму более 25 млн грн. Все расчеты были проведены вовремя и в полном объеме, однако в дальнейшем установлено, что форма не может использоваться по своему целевому назначению", – сообщили правоохранители.

Экспертиза установила, что полученная форменная одежда не отвечает техническим условиям Министерства обороны Украины. В результате сделки был нанесен ущерб более чем на 25 миллионов гривен. В ходе обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправные действия злоумышленника: договор, расходные накладные, устав, образцы подписей и т.п.

По факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением открыто уголовное производство, а директору предприятия сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2022 года был контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину приехали "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" и по втрое более дорогой цене.

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