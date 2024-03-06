В Киевской области бухгалтер ГМС незаконно насчитала премий более чем на 2,2 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из региональных подразделений Государственной миграционной службы Украины. Она незаконно насчитала сотрудникам ГМС премий более чем на 2,2 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, женщина длительное время заполняла электронное платежное поручение и обеспечивала перечисление сотрудникам премий, не предусмотренных приказом руководителя по оплате труда сотрудников. Это привело к материальному ущербу государству более чем на 2,2 млн грн", – рассказали в пресс-службе.

Нарушительницей оказалась заведующая финансово-бухгалтерским учетом и отчетностью одного из региональных подразделений Государственной миграционной службы. Ей сообщили о подозрении в служебной халатности.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении директору столичного предприятия, заработавшего 25 млн грн форме для ВСУ. Военные получили 3 тысячи единиц одежды, которая не отвечает техническим условиям Минобороны Украины и не может использоваться по назначению.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области должностное лицо одного из горсоветов подозревается в закупке прицепов для нужд воинской части по завышенным ценам. В общей сложности был нанесен ущерб почти на полмиллиона гривен.

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