В Киевской области разоблачили должностницу, которая "заработала" на прицепах для ВСУ

В Броварском районе Киевской области чиновница одного из горсоветов подозревается в закупке прицепов для нужд воинской части по завышенным ценам. В общей сложности был нанесен ущерб почти на полмиллиона гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

"По данным следствия, в июне 2023 года подозреваемая подготовила документы, на основании которых городской совет закупил два автомобильных прицепа для нужд воинской части по ценам выше рыночных. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы общине нанесен ущерб почти на полмиллиона гривен, что составляет половину от суммы заключенного договора", – рассказали в пресс-службе.

Уполномоченной чиновнице по закупкам одного из городских советов Броварского района сообщено о подозрении по факту злоупотребления служебным положением. В суд направлены ходатайство об отстранении подозреваемой от должности и избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сообщили о подозрении директору столичного предприятия, заработавшему 25 млн грн форме для ВСУ. Военные получили 3 тысячи единиц одежды, которая не отвечает техническим условиям Минобороны Украины и не может использоваться по назначению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!