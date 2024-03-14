В Киевской области будут судить чиновника, не заметившего отсутствие ремонта укрытий: известно подробности

В Киевской области будут судить чиновника, которого обвиняют в служебной халатности. В результате его действий бюджету Бучи был нанесен ущерб на 500 тысяч гривен во время ремонта укрытий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что обвиняемый осуществлял технадзор за текущим ремонтом построек гражданской защиты в нескольких жилых домах в городе Буча. Он должным образом не проверил объем фактически выполненных работ и использованных материалов и согласовал акты, где речь шла о фактически не сделанных строительно-монтажных работах", – рассказали в прокуратуре.

В результате таких действий Бучанской объединенной территориальной общине нанесено более полумиллиона гривен ущерба. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, "заработавшему" на некачественном ремонте укрытия на Троещине. Часть работ не отвечала требованиям нормативно-правовых актов, а их объемы были завышены более чем на 870 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить подрядчика за завладение бюджетными деньгами во время ремонта пострадавших в результате вражеских обстрелов сада и школы. В общей сложности он "заработал" почти 100 тысяч гривен.

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