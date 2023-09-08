В Киеве подрядчик "заработал" более 870 тыс. грн на некачественном ремонте укрытия на Троещине

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении подрядчику, который "заработал" на некачественном ремонте укрытия на Троещине. Часть работ не отвечала требованиям нормативно-правовых актов, а их объемы были завышены более чем на 870 тыс. гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"По данным следствия, в ноябре 2022 года между коммунальной организацией и подрядной фирмой был заключен договор. Он касался предоставления услуг по проведению капитального ремонта нежилого помещения по проспекту Красной Калины (Деснянский район столицы. – Ред.) с обустройством под сооружение гражданской защиты", – рассказали в прокуратуре.

Правоохранители уточнили: подрядчик знал, что часть выполненных работ не отвечает требованиям нормативно-правовых актов. Кроме того, их объемы и стоимость завышены. В результате действий злоумышленника территориальной громаде столицы был нанесен ущерб на сумму более 870 тыс. грн.

Мужчине сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить трех должностных лиц Голосеевской райгосадминистрации, обвиняемых в хищении средств на ремонте укрытий в школах. В целом городскому бюджету был нанесен ущерб более чем на 500 тыс. гривен.

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