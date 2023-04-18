В Киево-Печерской лавре мужчина напал на журналиста и повредил ему камеру. Фото

В Киево-Печерской лавре мужчина повредил световое оборудование видеокамеры журналисту, снимавшему сюжет на территории Национального заповедника. По факту препятствования журналистской деятельности возбуждено уголовное производство.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

По словам правоохранителей, к ним обратился журналист одного из интернет-изданий с заявлением о том, что неизвестный препятствовал его законной профессиональной деятельности на улице Лаврской.

"На месте происшествия заявитель сообщил полицейским, что на территории Киево-Печерской лавры неизвестный повредил ему световое оборудование для видеокамеры. Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался уроженец Волынской области, 1974 года рождения", – рассказали в полиции.

По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает штраф до 850 гривен или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, столичные правоохранители открыли еще одно уголовное производство по факту происшествия в Киево-Печерской лавре. В частности, они расследуют возможный факт незаконного содержания религиозных святынь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить представителя УПЦ МП. Священник Московского патриархата в Киево-Печерской Лавре напал на работника съемочной группы СМИ и повредил его технику.

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