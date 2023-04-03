УПЦ МП не хочет покидать Киево-Печерскую лавру: полиция открыла уголовное производство

Правоохранители открыли еще одно уголовное производство по факту происшествия в Киево-Печерской лавре. В частности, они расследуют возможный факт незаконного удержания религиозных святынь.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киева. С соответствующим заявлением в полицию обратилось Министерство культуры Украины.

"По факту последних событий (блокирование работы комиссии Минкульта. – Ред.) открыто уголовное производство. Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по статье 179 Уголовного кодекса Украины. Это незаконное удержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь", – рассказали в пресс-службе.

Следует добавить, что согласно Уголовному кодексу виновным грозит штраф до 68 тысяч гривен, либо общественные работы сроком от 60 до 240 часов, либо арестом сроком до 6 месяцев, либо ограничением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в четверг, 30 марта, возле одного из храмов Лавры собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой. В этот день должна была начать свою работу комиссия Минкульта по описанию имущества монастыря. Ее работу представители Московского патриархата начали сразу же блокировать.

Следует отметить, что представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть территорию Лавры еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении священнику УПЦ МП за препятствование журналистской деятельности. Злоумышленник на территории Киево-Печерской лавры повредил технику съемочной группы СМИ.

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